Scandale à l’ASER : De faux documents découverts dans un marché de 91,8 milliards FCfa

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) a attribué sans passer par un appel d’offres, un marché, octroyé de gré à gré, d’un montant de 91 milliards FCfa.



De faux documents des Impôts et Domaines et de la Direction centrale des marchés publics (DCMP), ont été débusqués au cœur d’un gré à gré de 91,8 milliards FCfa, exécuté sous forme d’offre spontanée et approuvée, en pleine période électorale, rapporte "Libération", repris par "Senenews".



Le marché est à la livraison d’équipements et réalisation de service pour l’électrification de localités du Sénégal, d’un montant de plus de 91 milliards FCfa. Ce marché gagné par un nommé Seydou Kane, qui avait une proximité avec le régime sortant, a été approuvé en pleine période électorale, à savoir le 23 février 2024.



Le contrat avec AEE Power, qui est un entrepreneur EPC pan-africain et développeur énergétique, spécialisé en infrastructures énergétiques en Afrique subsaharienne, a été finalement résilié pour des faits assez graves.



En effet, il a été constaté des irrégularités dans la constitution de la société Aae Power, constitutive d’infractions pénales.



Le journal rappelle que le Sénégalo-malien Seydou Kane, a été arrêté à Nanterre. L’affaire remonte en 2015. Il avait été cueilli à Roissy, où l’attendait un agent de l’ambassade du Sénégal à Paris. Seydou Kane avait arrêté à Paris, avec ses passeports diplomatiques sénégalais, gabonais et malien.



Son interpellation faisait suite à un contrat de 7 millions d’euros passé entre le ministère de l’Intérieur gabonais et la société française Mark.