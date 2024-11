Scandale à l’Ambassade du Sénégal au Canada : Les Sénégalais du Canada réclament justice et réformes Une nouvelle affaire de mal gouvernance secoue l’Ambassade du Sénégal au Canada, révélée par une plainte déposée par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE). Selon des informations relayées dans la presse, cette plainte fait suite à une mission de l’Inspection Générale d’État (IGE) qui aurait mis au jour des pratiques douteuses dans la gestion des fonds publics.

Des accusations graves

L’AJE pointe un présumé détournement de deniers publics et des faits d’escroquerie liés à la rénovation de l’ancien siège de l’Ambassade pour un montant de 3,5 milliards de FCFA. Plus préoccupant encore, l’enquête aurait révélé l’existence d’un hangar fictif, loué et payé par l’Ambassade sans qu’aucune pièce justificative ne puisse être fournie.



Pour les membres de Aar Sunu Ambassade, un collectif de Sénégalais résidant au Canada, cette affaire n’est guère surprenante. Dans une déclaration rendue publique, ils dénoncent une gestion marquée depuis plusieurs années par "l’opacité et la mal gouvernance".



Une série de dysfonctionnements

Le collectif rappelle que ce n’est pas la première fois que des irrégularités éclaboussent l’Ambassade. Parmi les incidents récents, ils citent la disparition inexpliquée d’une valise diplomatique contenant des passeports à destination de Dakar en décembre 2023, toujours introuvable, et le vol d’archives et de documents confidentiels de l’État sénégalais en août 2024. Ces fautes administratives sont jugées particulièrement graves, d’autant qu’une partie du personnel diplomatique est composée de hauts fonctionnaires formés à l’École nationale d’administration (ENA).



Des revendications pour un changement profond

Face à cette situation, Aar Sunu Ambassade soutient fermement les actions judiciaires entreprises par l’AJE et appelle à une justice exemplaire pour faire toute la lumière sur ces scandales. Le collectif formule également des recommandations aux autorités sénégalaises :



• Déclassification du rapport de l’IGE relatif à ces malversations présumées.

• Démantèlement immédiat des réseaux de mal gouvernance au sein de l’Ambassade.

• Mise en place d’une valise diplomatique permettant l’établissement des passeports sur place.

• Ouverture d’un consulat à Montréal, pour une meilleure prise en charge des besoins administratifs.

• Construction d’une Maison du Sénégal, espace dédié à la promotion culturelle et économique.

• Renforcement de l’équipe diplomatique, avec un personnel qualifié et engagé au service de la diaspora sénégalaise au Canada.

Le collectif insiste sur la nécessité de mesures concrètes pour restaurer la confiance et garantir une meilleure contribution des Sénégalais du Canada à la vision stratégique "Sénégal Émergent 2050".



Un appel à l’action immédiate

La déclaration, datée du 21 novembre 2024, conclut en exhortant les autorités sénégalaises à agir sans délai pour corriger ces dysfonctionnements et mettre un terme aux scandales qui ternissent l’image de la diplomatie sénégalaise.



Pour le Collectif, « Le temps est désormais à l’action et à la transparence pour redonner espoir à une diaspora qui ne cesse de jouer un rôle clé dans le développement économique et social du Sénégal. »



