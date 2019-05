Scandale à la prison de Diourbel: Un détenu battu à mort par... Un jeune homme de 25 ans est décédé dans sa cellule à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. Selon la Rfm, qui donne l'information, le défunt, un nommé Fallou Ka, aurait été tabassé à mort.



La radio du Groupe futurs médias précise que la victime a été arrêté samedi dernier à la gare routière de Touba Ndindy. Il aurait été en possession de 250 g de chanvre indien et 23 cornets.



Ces accusations sont rejetées par la famille de Fallou Ka, qui exige que la lumière soit faite. "Quand j'ai discuté avec Fallou, il m'a dit : 'Papa, on m'a tabassé, j'ai mal au corps. Quand je fais mes besoins naturels, il y a du sang qui coule'. Selon Fallou, la police n'a rien trouvé en sa possession", rapporte Adama Ka, le père de la victime.



Le commissaire de Mbacké nie en bloc, maintenant que le défunt avait en sa possession du chanvre indien.



