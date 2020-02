‘’Scandale au cœur de la République’’ : un membre de la cellule de com de la Présidence invite Pape Alé Niang à un « débat contradictoire » Mamadou Thiam, membre de la Cellule de Communication de la Présidence de la République, défie Pape Alé Niang, l’auteur du livre ‘’Scandale au cœur de la République’’ : le cas du Coud. « J’invite mon ami Pape Alé Niang à un débat contradictoire sur son livre. En espérant qu’il ne préfère un monologue ou One-Man-Show », a-t-il publié sur son statut WhatsApp, mercredi. Selon pressafrik qui l’a contacté, Mamdou Thiam précise, « Je ne l’invite pas es qualité d’agent à la Présidence. Je l’invite es qualité d’intellectuel, d’essayiste et d’homme politique ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2020 à 10:09



