Scandale des 46 milliards : Aymérou invite Sonko à saisir l’Assemblée nationale afin de clarifier les choses

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 12:49 | | 16 commentaire(s)|

Le président du groupe parlementaire BBY, Aymérou Gningue prend avec des pincettes les accusations de Ousmane Sonko faisant état de 46 milliards détournés par le directeur des Impôts et Domaines, Mamour Diallo.



« J’ai vu dans un journal que de 94 milliards de francs, Sonko est descendu jusqu’à 46 milliards. Cela montre combien, ce gars est inventif. Il a l’habitude de porter ce genre d’accusations. On l’a vu il n’y a pas longtemps avec l’histoire des 10 millions qui auraient été versés aux députés et lorsqu’il a été acculé, il a reculé », a déclaré le député qui était l’invité de RFM matin, hier.



Toutefois, pour mettre un terme au débat et éclairer l’opinion qui a le droit de savoir où se trouve la vérité, Aymérou invite le candidat à la présidentielle, à adresser une lettre à l’Assemblée nationale afin qu’une commission d’enquête soit mise en place.















24heures

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos