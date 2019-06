Scandale du Pétrole et Gaz : Le Mouvement Initiative républicaine attaque l’opposition et le reportage de la BBC

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019 à 04:50 | | 0 commentaire(s)|

Le Mouvement Initiative républicaine attaque l’opposition et le reportage de la BBC. Ainsi, son leader Cheikh Déthié Lao Seck, signale que son mouvement va engager le combat pour la défense du Président Sall.



Parlant sur les ondes de Sud Fm, il précise que Macky Sall n’a jamais décidé de démettre son frère de ses fonctions de Directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations. Et, il dénonce une orchestration contre une personne qui a le mérite et les compétences exigées pour gérer la Caisse des dépôts.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos