Scandale: du carburant toxique vendu au Sénégal

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Depuis des années, des traders suisses exportent en Afrique de l’Ouest, du carburant toxique dénommé «Dirty Diesel».



SourceA, qui s’est procuré une copie des analyses faites au Sénégal, démontre comment l’Europe intoxique l’Afrique de l’Ouest avec ses produits pétroliers depuis de nombreuses années.



Le journal renseigne que ces produits pétroliers qui ont une teneur en soufre 200 à 1000 fois supérieures à ceux vendus en Europe, ont été retrouvés dans le diesel et l’essence vendus au Sénégal.



Ce qui expose les populations aux particules fines et d’autres substances chimiques cancérigènes.



Ce sont les conclusions de trois années d’enquête menées par l’ONG Public Eye basée à Lausanne.

