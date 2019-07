Scandale du centre commercial 4 C: Comment le foncier de la ville de Dakar a été bradé par un promoteur juif Libération révélait hier que le parquet de Dakar avait ouvert une information judiciaire contre Pape Abdoul Ba et Corfitex international. La mairie de Dakar les accuse de lui faire perdre 3,6 milliards de Fcfa dans le cadre du projet des 4 C. Le préjudice est beaucoup plus énorme et le vrai auteur de ce braquage est le ressortissant juif Philippe Buchbinder qui, en dehors de cette opération sur des actions acquises par la ville de Dakar, a mis la main sur au moins un pactole de 6 millions d'euros, à travers une opérations foncière scandaleuse, avant de fuir le Sénégal pour mener la belle vie entre Miami, Marrakech et maintenant Paris. Le tout avec la bénédiction suspecte de l’ancienne équipe municipale que l'actuelle tente coûte que coûte d'épargner alors que sa responsabilité est entièrement engagée dans ce scandale.



Libération révélait hier que le parquet de Dakar avait ouvert une information judiciaire pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment de capitaux contre pape Abdoul Ba et la société Corfitex qu'il accuse d'avoir englouti ses 3,6 milliards, la valeur de ses actions acquises dans le cadre du projet de construction du centre commercial, les 4c.



Selon nos informations, le préjudice subi par la ville de Dakar et ses citoyens dépasse de loin le montant évoqué. Pas moins de 20 milliards de Fcfa ont été purement et simplement volés dans cette affaire à travers une opération foncière qui n’est rien d’autre qu’un enrichissement illicite. Pour dire que les témoins interrogés dans le cadre de l'enquête de police ont eu raison de décharger Pape Abdoul Ba et pour cause. Le bénéficiaire direct de ce braquage se nomme philippe Buschbinder.



Ce ressortissant juif, chouchoté sous l'ancien régime malgré sa condamnation en France pour fraude fiscale, était le promoteur des 4 C. Et c'est lui qui avait monté sur le tas Cortifex Trading Limited Uk, une entreprise logée aux Royaumes Unis et qui, d'après la présentation obtenue par Libération, n'avait que deux... employés à l'époque.



N'empêche la mairie de Dakar a conclu, sous l'ancienne équipe municipale, avec cette société écran, un contrat pour la construction d'un centre commercial. Non seulement la ville a fourni le terrain de 22000 m2, qui devait abriter les 4 C, mais mieux, elle fera d'importants décaissements en faveur de Buschbinder.

Par mandat en date des 21 août 2003 et 11 octobre 2004, 3,4 milliards FCFA ont été versés au "promoteur". Il est attesté aujourd'hui que ces montants étaient systématiquement détournés. Pire, au prétexte que la mairie ne respectait pas ses engagements pour sortir le montant restant, c'est-à-dire 200 millions de Fcfa, il a été trouvé un autre arrangement des plus criminels.



Après avoir accepté la réduction de ses parts dans le capital de la future société promotrice du projet, la mairie de Dakar a finalement cédé le terrain de 22000 mètres carrés, niché en pleine centre-ville, à Buchbinder, pour…. 176 millions de Fcfa (8000 FcFa, le mètre carré) alors que le mètre carré vaut au moins 1 million de Fcfa dans cette zone.



Tout de suite après, Buchbinder effectue une hypothèque sur une partie du terrain, lève 6 millions d'euros qu'il met dans sa poche et quitte... le Sénégal. Ni vu, ni connu. Tant pis pour ceux qui avait déjà acheté des magasins entre 20 et 80 millions de FcFa. dans la foulée, il revend aussi à... Bibo Bourgi ses parts détenus dans la société Harstand, qui contrôlait le projet immobilier Eden Roc. Depuis, il mène grand train entre Marrakech, Paris et Miami.



La ville de dakar devrait assumer entièrement ses responsabilités en portant plainte contre l’ancienne équipe municipale qui s’est rendue complice à part entière de cet enrichissement sans cause sur fond de détournement de deniers publics.





