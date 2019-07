Scandale du pétrole: Me Khassimou Touré propose la mise en place d’un jury d’honneur

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 10:44 | | 1 commentaire(s)|

La procédure de l’appel à témoins utilisée par le procureur de la République pour ‘’élucider’’ le scandale à 10 milliards de dollars dans lequel est cité Aliou Sall, ne rassure pas une grande partie de l’opinion nationale.



C’est le ca de Me Khassimou Touré. Selon la robe noire, « seul un jury d’honneur pourrait permettre d’éclairer cette affaire du scandale pétrolier, tout en convainquant les Sénégalais de la fiabilité de ses conclusions».



Poursuivant, il ajoute que les résultats des enquêteurs de la police ne convaincraient pas trop les Sénégalais, étant donné que le procureur Bassirou Guèye, qui est leur patron, dépend de l’Exécutif.









Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos