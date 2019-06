Scandale du pétrole : les jeunes apéristes de Fatick soutiennent Aliou Sall Les soutiens et les prises de position se multiplient en faveur de Aliou Sall après les révélations de la BBC, impliquant Aliou Sall dans un scandale de 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais.

Les jeunes de l’APR de Fatick ont organisé une conférence de presse, hier, pour se prononcer sur la question. Selon Meïssa Mayécor Diouf qui a porté leur parole, « des pays puissants cherchent à déstabiliser le Sénégal avec la complicité de l’opposition ».



S’exprimant sur la RFM, le jeune apériste déclare qu’une campagne d’information sera organisée « pour informer les populations sur la réalité dans cette affaire du pétrole et du gaz ». Et Mayécor Diouf de marteler : « cette campagne de diabolisation et de déstabilisation ne passera pas ».

