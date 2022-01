Scandale et révélations: Dabaye entendue dans l'affaire du divorce de Mbathio Ndiaye Le divorce de la danseuse, reconvertie en chanteuse, Mbathio Ndiaye, d’avec son époux Mame Baye, a charrié un long fleuve d’accusations et d’injures. Les mots ont volé bas entre la chanteuse et son amie Dabaye Bar. Se sentant diffamée, Mbathio Ndiaye a saisi la Section de Recherches (Sr) de la Gendarmerie de Colobane, qui a ouvert l’enquête, hier lundi 17 janvier 2022, par les auditions des deux ex-copines.



L’histoire est sale avec des accusations d’infidélité contre la chanteuse Mbathio Ndiaye. Entre les propos de son amie Dabaye Bar, les enregistrements de sa supposée belle-sœur, les commentaires de chroniqueurs de presse people, la nouvelle divorcée est décrite sous les traits d’une femme de mœurs légères. Mais, Amzozo, un Sénégalais vivant en Suède, est allé plus loin dans les accusations, menaçant même de poursuivre son «déballage».



Ce qui ne semble pas ébranler l’ex-chérie de Mame Baye, dont la plainte contre son ancienne copine, Dabaye, est en train d’être diligentée par les pandores de la Sr. D’ailleurs, la chanteuse et son amie ont été convoquées et entendues, hier par les pandores.



Et ceux qui s’attendaient à ce que Mbathio Ndiaye retire sa plainte avec toutes ces saletés dites sur elle, peuvent déchanter. Du moins, pour le moment. Elle n’a pas encore retiré sa lettre de poursuites. Malgré les menaces. Et les gendarmes, qui ont recueilli sa version des faits, ont aussi entendu celle de Dabaye. Ayant répondu à la convocation des hommes en bleu, elle aurait, apprend-on de sources proches du dossier, maintenu ses propos, tout en précisant n’avoir cité personne.



« L’accusatrice aurait joué la carte de la vigilance », souffle-t-on à "L’Observateur". Une même stratégie utilisée durant ses sorties. Elle a expliqué les circonstances dans lesquelles elle avait présenté son «Goor (frère)» Mame Baye à son amie, qui lui aurait dit en «avoir marre des Takeu Souff ou mariages secrets», tout en lui signifiant l’intérêt qu’elle portait à celui qui est devenu, quelques jours après les présentations, son mari.



Prenant les Sénégalais à témoin, Dabaye a expliqué comment Mbathio l’aurait « trahie, l’éloignant de son frère ». Et de cracher à son «amie» que si Mame Baye l’a quittée, c’est parce qu’il avait découvert certaines choses pas nettes sur elle. Dabaye a expliqué avoir décidé de parler parce que Mbathio, elle-même, aurait dit devant sa famille, que « son mariage s’est brisé à cause de…Dabaye ».



Très remontée contre Mbathio qui aurait fait courir la rumeur selon laquelle elle aurait eu une relation amoureuse avec Mame Baye dans le passé, elle crache : « Je n’ai jamais dit à Mame Baye quoi que ce soit te concernant, mais on lui a ouvert les yeux. Pour le nom de celui qui lui a raconté tout ce que tu faisais, tu peux toujours courir… ».



Moins de 48 heures après, la lettre-plainte contre elle est enrôlée à la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane. Malgré les menaces de Amzozo.











L'OBS T. Marie Louise N. Cissé

