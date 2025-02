Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Scandale foncier/ Une maison du patrimoine bâti vendue à 30 millions, puis revendue à 1 milliard : Qui protège les responsables ? Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2025 à 15:38 | | 0 commentaire(s)| Une transaction immobilière douteuse secoue Dakar. Une maison de 600 m², appartenant au patrimoine bâti de l’État, a été vendue à seulement 30 millions de FCFA, avant d’être revendue à 1 milliard de FCFA. Cette revente éclair, avec une plus-value astronomique, soulève des interrogations : comment un bien public a-t-il pu être cédé à un prix aussi dérisoire ? Qui protège les bénéficiaires de cette opération ?

Une vente sous-évaluée et opaque Située face à l’hôpital Principal de Dakar, cette maison faisait partie du patrimoine de l’État. Pourtant, elle a été cédée à un prix défiant toute logique du marché immobilier. Quelques mois plus tard, l’acheteur l’a revendue à un prix 33 fois supérieur, réalisant un gain fulgurant sur le dos du bien public.



Pourquoi aucune enquête ?



Malgré l’indignation que suscite cette affaire, aucune enquête officielle ni poursuite judiciaire n’a été engagée contre les auteurs de cette transaction suspecte. Pourquoi ce silence ? Qui protège les responsables de cette spoliation du patrimoine public ?



Le président Ousmane Sonko a promis de mettre fin aux affaires louches et aux détournements des biens de l’État. Pourtant, sur ce dossier, aucune mesure n’a encore été prise. Cette situation alimente les doutes sur la capacité du gouvernement à réellement rompre avec l’ancienne gestion.



Qui sont les véritables bénéficiaires ?



Derrière cette opération, plusieurs questions restent sans réponse :

• Qui a autorisé cette vente à un prix aussi bas ?

• Pourquoi la justice tarde-t-elle à agir ?

• Les bénéficiaires de cette affaire ont-ils des connexions avec le gouvernement ?



Alors que le peuple sénégalais attend plus de transparence et de justice, ce dossier pourrait devenir un test de crédibilité pour les nouvelles autorités. L’impunité autour de cette transaction met à l’épreuve la volonté du régime de lutter contre la corruption et l’affairisme d’État.



L’opinion publique attend des explications et des actions concrètes.



Affaire à suivre…





Accueil Envoyer à un ami Partager