Scandale foncier à la Patte d'Oie- Entre accaparement de terrains, détournement d'objectifs, gâteaux partagés avec de gros bonnets…: Adama Faye et Mansour Faye au cœur de l'affaire



Le truchement et la tricherie sont érigés en règle dans la gestion des affaires publiques. L’affaire du scandale, découverte dans la zone de Patte d’Oie, reste une illustration de taille. Les deux frères, Adama et Mansour Faye, Ministre de l’Hydraulique d’alors, sont cités dans une affaire de détournement d’objectif et d’accaparement de terrains de milliers de m2, devant abriter un projet de l’Office national de l’Assainissement (Onas) dans la zone de Patte d’Oie.







La source de Leral, précise et donne la localisation du terrain sur lequel les frères de la Première Dame ont mis la main. D’après elle( la source: ndlr), il s’agit d’une grande partie des terrains qu’occupaient les agriculteurs, déguerpis et qui évoluaient dans le maraîchage de légumes et autres plantes, fleurs, etc.







Ainsi, les deux frères de Marième Faye, Adama Faye et Mansour Faye, cités dans cette affaire, ont utilisé un subterfuge très astucieux pour rentrer en possession de ces terrains. Présentement, regrette la source, les deux frères impliqués dans cette transaction foncière ou détournement d’objectifs, bénéficiant de bails, sont en train de partager les terrains.







Dans cette affaire scandaleuse, la source, précise que les bénéficiaires actuels des terrains sont le personnel de l’Onas, des gouverneurs et autres grosses pointures du régime. Et, il a été révélé que sur le périmètre en question, il y avait un canal érigé. Mais ce canal est en train d’appartenir au passé. Les deux frères, détenteurs de bails et autres papiers de légitimation et de légalisation afférents, ont détruit le canal pour se projeter dans la seconde phase de l’opération. Les frères Faye cherchent présentement, à faire la viabilisation, avant d’autoriser les bénéficiaires, à débuter la construction de leurs édifices et bâtiments de prestige.







D’ailleurs, le même Adama Faye est aussi, cité dans une autre affaire foncière dans la zone d’Ouest Foire, précisément à côté de la Mosquée Verte. Très ingénieux et stratégique, l’homme s’est attaqué à l’embellissement de cette mosquée, dont on dit qu’il a construit à côté, un immeuble très imposant. Mais, ce dernier, a attendu la période de la Korité pour construire le mur autour de ses terrains, afin de les sécuriser. « Sa stratégie était de ne pas faire de bruit dans la réalisation de ses travaux. Puisque les populations de cette localité étaient une fois sorties pour protester contre son entrée en possession des terrains du quartier », a fustigé la source de Leral.











