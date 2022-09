"Scandale médical" à l’hôpital Matlaboul Fawzainy: Le ministère de la Santé ouvre une enquête Du nouveau dans l'affaire de la nouvelle bachelière qui a perdu la vie en couches, suite à une opération médicale. Suite au tollé suscité par ce drame, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a envoyé une mission à l'hôpital Matlaboul Fawzainy de Touba.

Les émissaires sont actuellement dans cette structure sanitaire afin de connaître les circonstances du décès de Mané Mbodj. Selon la famille éplorée, après avoir subi une opération au bloc, la jeune M. Mbodj est décédée à la suite d' une négligence notoire. Seneweb a appris que le nouveau-né a été sauvé contrairement à sa mère.



Suite à ce drame, la mère de la victime a vidé son sac. Sokhna Dia impute la mort de sa fille à des agents de l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba. " Nous avons évacué, vendredi dernier, ma fille à l'hôpital. Le chef des blouses blanches leur avait demandé de ne pas l'opérer à cause de son hypertension. Mais M. Mbodj a subi une opération au bloc à mon insu et en l'absence du patron de ces agents. Ils m'ont chassée comme une malpropre ", révèle Sokhna Dia.



La victime venait de décrocher son diplôme de baccalauréat cette année. Mais elle n'aura pas la chance de poursuivre ses études à l’Université. " Les médecins traitant ont ôté la vie de ma fille à l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba. C’est inadmissible ”, déplore la mère de la victime sous le choc.



Visiblement écœuré, un frère de M. Mbodj accuse les agents de santé d'avoir tué sa sœur. Ainsi, il interpelle directement la ministre de la Santé pour que cette affaire soit élucidée. Le cas échéant, la famille éplorée menace de se faire justice.



Interpellée sur cette présumée négligence médicale, une source de l'hôpital Matlaboul Fawzayny dément formellement les accusations de la famille éplorée et donne sa version des faits. " Dès son arrivée à l'hôpital vendredi dernier, la dame en état de grossesse ne pouvait pas subir une opération. Mais son état de santé était devenu de plus en plus critique à partir de dimanche. Ainsi la patiente a été acheminée au bloc opératoire pour sauver sa vie ou celle de son fœtus ", confie la source médicale.



Malheureusement, M. Mbodj a trouvé la mort en donnant la vie suite à l'opération médicale et son nouveau-né a été sauvé. Mais, la dépouille de M. Mbodj a été inhumée sans autopsie.



