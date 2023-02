Scandale sexuel au Collège « Bilingue de vie »: Sur les traces de M. Sylla, le prof-prédateur

Professeur de Mathématiques et de Physique Chimie, Kaf C. a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 6e cabinet, pour abus sexuels sur plusieurs élèves mineures. Il est accusé de pédophilie et d’agressions sexuelles sur des élèves du collège privé « Bilingue de vie » sis à Grand-Yoff.



Agé de 42 ans et venu du Togo, le prof-prédateur présumé dit « Monsieur Sylla », a commencé à sévir durant l’année scolaire 2020-2021.



Le quotidien "Libération" revient ici sur les dépositions renversantes des victimes, qui ont véritablement fait pencher la balance du mauvais côté pour le présumé pédophile.



M. a indiqué que ses camarades de classe M2 et D. lui ont rapporté que « Monsieur Sylla » caressait leurs fesses lorsqu’elles étaient seules avec lui dans son bureau. Cependant, elle a ajouté qu’elle n’a pas été victime de ses actes, tout de même le mis en cause a essayé une fois de la chatouiller mais elle a refusé.



Quant à N., elle a déclaré que le mis en cause lui a fait croire qu’elle a entretenu une relation amoureuse avec une élève de son ancien ancienne école. Aussi, à l’heure de la descente, il libérait ses camarades de classe, à part elle.



« Il s’enfermait avec moi dans la salle de cours pour me caresser les fesses. Il a tenté de m’embrasser sur la bouche un jour mais j’ai couru », a-t-elle narré.



D, 13 ans, raconte : « un jour, il a aussi tapoté les fesses de ma petite-sœur âgée de 10 ans ».



M2, 14 ans, confesse : « à deux reprises, il m’a agressée dans son bureau, après m’avoir dit que j’étais belle comme ma mère. Au début, je croyais que ce sont de simples compliments, mais, à deux reprises, dans son bureau, il me tapotait les fesses ».



Un professeur d’anglais, T. Cissé a fait des témoignages accablants sur « Monsieur Sylla ». Il a révélé aux enquêteurs avoir une fois surpris le mis en cause, en train de masser la poitrine de l’élève M.















Avec Senenews