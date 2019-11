Scandale sexuel au Lamantin Beach : un vigile, marié à une employée de l’hôtel, sort avec 6 femmes du personnel et en engrosse deux C’est une sacrée prouesse que vient de réussir ce vigile employé au Lamantin Beach de Saly. C’est à croire que l’homme est doté de pouvoirs insoupçonnés. Le témoin nous fait le récit de l’histoire dans sa livraison de ce mardi.

"C'est une information que nous livre le site lavoixplus. Le fleuron des hôtels de la station balnéaire de Saly Portudal, le Lamantin Beach, est le théâtre d'un scandale sexuel qui alimente les discussions dans les salons et grand-places de la Petite côte. Au cœur de l'histoire, un vigile préposé à la sécurité de l'hôtel, chaud comme un lapin, qui y dispose, comme beaucoup d'employés, d'une chambre. Dès son arrivée dans l'établissement, notre bonhomme a ferré une des employées de l'hôtel et convolé avec elle en secondes noces. Non rassasié, il met le grappin sur six autres employées de l'hôtel, dont une mariée, se succèdent dans son lit. Et, naturellement, deux d'entre elles se sont retrouvées enceintes de ses œuvres. La direction du Lamantin Beach essaie de gérer tant bien que mal cette situation pour le moins rocambolesque !", écrit, en effet, le journal.

