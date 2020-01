Scandale sur des marchés de forages au ministère de l’Hydraulique: 4 personnes placées sous mandat de dépôt La Section de Recherches de Colobane mis aux arrêts Gorgui Sow, Pdg de GTISarl (Une entreprise de Bâtiment, génie civil, hydraulique, assainissement, voiries et énergie) Moustapha Sané (ancien directeur de l’Hydraulique), Mamadou Diokhané (ex-Dage) et Richard Tendeng qui s’occupait du projet de construction de forage au ministère de l’Hydraulique. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt, ce jeudi, suite à une plainte de l’Agent judiciaire de l’Etat devant le procureur de Dakar après inspection interne qui avait révélé des magouilles sur des marchés de forages au ministère de l’hydraulique, devenu ministère de l’Eau et l’Assainissement, rapportent plusieurs médias.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2020 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

De faux procès de réception avaient été établis pour verser des centaines millions de F CFA à l’entreprise GTI alors que cette dernière n’avait pas réalisé les travaux dont elle avait la charge. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour détournement de denier publics, faux et usage de faux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos