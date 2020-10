Scène ahurissante d’un éboulement en pleine ville : des dégâts matériels énormes mais pas de victimes Partagée sur les réseaux sociaux, cette scène sur la vidéo que leral.net partage avec ses fidèles semblent être sortie d’ailleurs, car elle ressemble aux conséquences d’un tremblement de terre. Pourtant cet éboulement s’est passée en pleine ville, tout près du Palais présidentiel : des dégâts énormes ont été notés, mais pas de victimes heureusement.

Un éboulement entraine des dégâts matériels importants s’est passé le vendredi dernier. Tout juste à coté du « Lagon 2 », une partie de ce qu’on peut appeler la falaise, vu sa petite hauteur, s’est détachée pour tomber sur des véhicules, particuliers et taxis, qui étaient garés juste à côté.



Heureusement à l’intérieur de ces voitures, il n’y avait personne, sinon vu comment certaines voitures ont été écrabouillées, il y aurait eu des morts. Sur la vidéo, on peut voir un lot de cinq ou six voitures très touchées.



L’érosion côtière est certainement passée par-là. Mais comme dit l’adage : « Un homme averti en deux ! ».

A nos autorités de trouver une réponse à cet avertissement.



