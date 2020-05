Scène hallucinante : Un singe sur sa mini-moto a essayé d’enlever un enfant ! (vidéo)

Dans le village de Tanjungsari en Indonésie, une scène improbable s’est produite : la tentative d’enlèvement d’une enfant par un singe à mini-moto. La vidéo est devenue virale.



Ce singe à mini-moto tente d’enlever une enfant

Alors que des enfants sont tranquillement assis sur un banc, un singe surgit à toute allure sur une mini-moto. Il saute alors violemment sur l’un d’eux. L’animal parvient à le faire tomber par terre. Il tente alors de traîner la petite fille comme s’il voulait l’emmener avec lui, la kidnapper. La scène est assez violente et derrière la caméra, celui qui a filmé la scène hurle.



Heureusement, le singe finit par lâcher sa proie après avoir traîné l’enfant sur plusieurs mètres. Il prend la fuite après l’intervention d’un passant.



Une animation de rue ?

La vidéo a récolté des millions de vues. Le journal Le Sun a toutefois évoqué une possible mise en scène comme une déplorable animation de rue. Les singes portent parfois un collier avec une corde. Le propriétaire s’en sert pour le manipuler et ici pour que le primate traverse à toute allure la rue sur une moto jouet. Certains internautes soupçonnent ce stratagème : « Wow, je viens de revoir la vidéo, et, oui, j’ai absolument vu la corde. C’est dégoûtant ! Cela explique en quelque sorte pourquoi l’autre gars filmait… » ou encore « Le singe n’essaie pas de tirer le gamin avec, il essaie juste de s’accrocher à quelque chose pour ne pas être arraché » .



