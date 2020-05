Scène insolite à l’unité 6 des Parcelles Assainies : une dame échappe de peu à un vol devant un policier vol devant un policier Votre site Leral.net vous livre en exclusivité une scène ahurissante et presque insolite qui s’est déroulée en ce début de matinée à l’unité 6 des Parcelles Assainies. Une dame qui se rendait à son boulot a échappé de justesse à un vol audacieux déroulé devant un policier.

Deux types en moto, (ce qui est d’ailleurs interdit avec les mesures prises pour contrer la COVID-19), ont jeté leur dévolu sur le téléphone portable que tenait en sa main droite une femme.

Arrivés à sa hauteur et presque à quelques mètres du policier, le type qui était assis derrière a tenté d’arracher le téléphone. Mais manque de pot, la dame s’est accrochée à son bien, déséquilibrant légèrement les malfrats :

C’est ainsi que le conducteur du moto a presque crié à son complice qui certainement n’avait pas vu le policier, « laisse tomber, laisse tomber ! (Bayil, bayil !) » Et ce cri pouvait être entendu par les autres piétons.

Mais avant que le policier ne réalise ce qui se passe, le conducteur avait déjà accéléré, laissant dles commentaires aux témoins de cette scène renversante !



