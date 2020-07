Scène insolite et inquiétante à la Sen Tv : notre consœur Néné Aïcha Bâ s’évanouit en plein journal télévisé C’est une info à la fois inédite au Sénégal, mais alarmante aussi pour une consœur. En présentant le journal télévisé, Néné Aïcha Bâ s’évanouit en plein édition, comme en témoigne cette vidéo.

Cela s’est passé à la Sen Tv : Partagée par nos confrères de xalimasn.com, sur la vidéo très alarmante, on voit la journaliste Néné Aicha s’est écroulée en direct, alors qu’elle présentait le journal.



Qu’en est-il de son état de santé actuel, pour l’heure aucune information n’a filtré.



Leral.net très solidaire et compatissant prie son prompt rétablissement .



