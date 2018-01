Scène surréaliste en Ligue 1: un arbitre tacle un joueur puis l'exclut

Sur une contre-attaque parisienne, dans les dernières secondes du match, M. Chapron courait vers le but nantais quand sa course a croisé celle du stoppeur Diego Carlos, qui l'a involontairement fait tomber. L'arbitre a alors volontairement tendu la jambe vers le Brésilien qui passait à côté de lui, pour le faire tomber également. S'en est suivi un bref échange au terme duquel l'arbitre a sorti un deuxième carton jaune contre le défenseur, entraînant son exclusion.



M. Chapron a assuré avoir glissé et ne pas avoir volontairement essayé de faire tomber Diego Carlos, selon des propos rapportés par les joueurs après le match. Une version que les images de télévision contredisent sans ambiguïté. L'incident a instantanément éclipsé le résultat du match, victoire 1-0 du PSG, et enflammé les réseaux sociaux sous le mot-clé #ChapronRouge...