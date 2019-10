Schéma de Développement de l’Espace Régional: Les résolutions prises au sein de l'Uemoa Les ministres en charge de l'Aménagement du Territoire de la sous-région ont clôturé le vendredi 25 octobre dernier, leurs travaux sur le Shéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) de l'Uemoa, horizon 2040. Au cours de cette rencontre de haut niveau qui s'est tenue à Abidjan, au Golf Hôtel, les ministres ont approuvé le projet de décision conformément aux instructions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 10 janvier 2004. A cet effet, plusieurs recommandations ont été faites en vue d'assurer l’harmonisation des politiques nationales d’aménagement du territoire communautaire et fournir aux différents pays les orientations nécessaires pour la planification, la coordination et l’animation du développement régional les 20 années à venir.



A la fin de leurs délibérations, et se fondant sur les conclusions et les recommandations des Experts sectoriels, les Ministres en charge de l’Aménagement du Territoire des Etats membres de l'UEMOA, pour ce qui est du projet de décision portant adoption du Schéma Développement de l’Espace Régional de l’UEMOA, Horizon 2040, ont recommandé ce qui suit :



- inviter les Etats membres de l’UEMOA à élaborer leurs Schémas Nationaux d’Aménagement du Territoire en cohérence avec le SDER ;



- Appuyer les Etats membres dans l’élaboration, et/ou l’actualisation des schémas nationaux d’Aménagement du Territoire en tenant compte des orientations du SDER ;



- organiser un forum de présentation publique du SDER ;



- organiser des forums nationaux de dissémination du SDER dans les Etats membres pour une meilleure appropriation du Schéma ;



- rendre opérationnel le dispositif de mise en œuvre, de suivi évaluation du SDER en précisant le rôle de chaque acteur notamment le Comité de pilotage régional et les comités nationaux de suivi du SDER ;



- mettre en œuvre la stratégie de communication sur le SDER ;



- utiliser le SDER comme document de référence, de planification nationale et d’élaboration des budgets nationaux ;



- prendre en compte dans la révision du SDER, le Nord Niger et le Nord du Mali en matière d’infrastructures ;



- Elaborer une feuille de route globale et intégrée pour l’opérationnalisation du SDER ;



- inviter la Commission de l’UEMOA à faire le plaidoyer du SDER et à mobiliser des fonds pour son financement auprès des différents bailleurs de fonds.













