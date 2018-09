Scission au Forum Civil : Aliou Sall au cœur de l’affaire

Le Forum civil s’est scindé en deux entités. Birahim Seck a été désigné coordonnateur général à l’issue de l’Assemblée générale (Ag), tenue hier, à Mbour. Au même moment, une autre frange a porté sur les fonts baptismaux le « Forum citoyen » à Thiès et, placé à sa tête Dr Bineta Ndiaye Mbengue. Toutes les deux structures déclarent poursuivre l’œuvre de Mouhamadou Mbodj, coordonnateur du Forum Civil, décédé, il y a quelques mois.



Le quotidien « Source A » dans son édition de ce lundi, révèle qu’une enveloppe de 500 millions de F Cfa du programme CCG (Généralisation de la certification citoyenne aux communes), serait à l’origine de cette scission. Ce programme est financé par l’Union européenne au profit de 50 collectivités locales par l’intermédiaire du Forum Civil.



Tout est parti, rappelle le journal, du refus ou supposé comme tel de l’Associassions des Maires du Sénégal (AMS), dirigée par Aliou Sall de remettre à l’organisation une copie de la convention qu’elle lui réclame, depuis le rappel à Dieu de feu son Coordonnateur.

Mais aussi, selon le Forum Civil, l’AMS n’a jamais accepté de tordre le bras à Dr Binette Ndiaye Mbengue à qui, feu Mouhamadou Mbodj avait confié le programme afin qu’elle fasse l’état financier et le niveau d’exécution des Ppogrammes.



En clair, le Forum Civil, dirigé par Birahim Seck soupçonne l’Ams de jouer le jeu pour le compte de Dr binette Ndiaye Mbengue.



Interpellée par SourceA, cette dernière a dégagé en touche les accusations. “Ce n’est pas vrai quand ils disent que je refuse de leur faire l’état financier et l’état d’exécution du programme”, affirme-t-elle.