Scrutin du 17 novembre : Le gouverneur de Diourbel garantit un vote sécurisé et transparent

Dans le cadre des préparatifs des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a effectué une visite dans les trois départements de la région. À Mbacké, il s’est rendu à l’arrondissement de Ndam, dans lequel se trouve la commune de Touba Mosquée.



Accueilli par le sous-préfet Abdoulaye Kharma, le gouverneur a constaté de visu la disponibilité du matériel électoral, tel que les bulletins de vote, les urnes, les isoloirs, entre autres. M. Fall s’est également enquéri de l'état d’avancement de l’installation des abris provisoires devant abriter les bureaux de vote, et a jugé le niveau de réalisation « acceptable ».

À l’issue de sa tournée, il a donné des garanties : « Au plus tard, demain après-midi, tous les abris provisoires seront terminés et les cloisonnements effectifs », ajoutant que, d’ici vendredi, tout le matériel électoral sera acheminé dans les différents lieux de vote, rapporte LeSoleil-Digital.



Sur le plan sécuritaire, il a annoncé que toutes les dispositions ont été prises pour assurer un scrutin apaisé et transparent.













