Scrutin du 24 mars 2024: La coalition « Tann Sa Président » soutient le candidat du Pur, Aliou Mamadou Dia

Pour faire suite à sa démarche relative au choix électoral pour le scrutin du 24 mars 2024, la coalition Tann Sa Président a décidé à l’issue de sa séance d’orientation, de soutenir la candidature de Aliou Mamadou Dia du Pur.



Cette décision politique a été prise à l’unanimité, par les différents coordonnateurs à travers le pays. Et jusqu’à cet instant, il n’a été noté aucun recours ou amendement contre la décision.



La coalition soutient le candidat du Pur, pour apporter ensemble des correctifs à la trajectoire et rengager le pays dans la compétition économique et sociale. Cet engagement politique et citoyen, dit-on, est sans condition aucune.