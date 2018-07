Se sentant diffamé, Moustapha Cissé Lô solde ses comptes avec Farba Ngom et demande l'arbitrage de l'OFNAC En conférence de presse, ce dimanche, Moustapha Cissé a annoncé une plainte contre son camarade de parti, Farba Ngom qui a raconté des contrevérités sur sa personne et a aussi demandé l'arbitrage de l'OFNAC quant à l'origine de leurs fortunes respectives. Moustapha Cissé Lô a aussi tenu à répondre à Gaston Mbengue et s'est aussi prononcé sur le verdict de la CEDEAO par rapport à l'affaire Khalifa Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Juillet 2018 à 19:11 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook