Second quai de pêche à Mbour: les pêcheurs ont finalement accepté le projet, selon Aly Ngouille Ndiaye Le projet du second quai de pêche de Mbour a finalement été accepté par les pêcheurs. C’est en tout cas ce qu’a indiqué le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui rendait visite aux grévistes de la faim de Tivaouane peulh, hier.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

« Selon les informations qu’on a, les pêcheurs ont finalement accepté le projet », a dit Aly Ngouille Ndiaye interrogé sur la question, non sans déplorer les affrontements entre policiers et pêcheurs à Mbour, lundi dernier.



Le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, qui avait effectué le déplacement à Mbour, avait dénoncé une désinformation des pêcheurs, des personnes leur ayant fait croire que le projet consistait à la construction d’une usine de fabrication de farine de poisson, qui allait empêcher leurs pirogues d’amarrer. Il avait ajouté que le projet serait délocalisé si les pêcheurs mbourois n’en voulaient pas, affirmant qu’il y avait beaucoup de demandeurs.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos