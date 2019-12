Second quai de pêche de Mbour: comment la situation a été décantée Les pêcheurs de Mbour ont finalement accepté le projet de construction d’un second quai de pêche dans leur localité, après s’être opposés à cette initiative et avoir violement affronté les forces de l’ordre, lundi dernier. Une position dépassée grâce à la médiation du président du Conseil départemental de Mbour, qui a eu une séance d’explications avec les pêcheurs, pour leur expliquer les enjeux d’un tel projet.

« Je leur ai expliqué les axes du projet avec des documents à l’appui, pour leur dire qu’il s’agit d’un quai de pêche amélioré, qui va faciliter notamment l’exportation du poisson vers le Japon. C’est vrai qu’il y a eu une campagne de désinformation, parce qu’on leur a fait croire qu’il s’agit d’une usine de farine de poisson, mais finalement ils ont compris et un accord a été trouvé », a expliqué le président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, sur la RFM.



Les négociations se poursuivent, toutefois, pour la libération des 11 pêcheurs placés sous mandat de dépôt après les manifestations de lundi dernier.



