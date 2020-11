Seconde vague de Covid-19 : Abdoulaye Diouf Sarr rassure et invite les populations à ...

La hausse brutale des cas de contamination notée ces derniers jours, a été au cœur des débats, lors du passage du ministre de la Santé et de l’Action sociale. Mais Abdoulaye Diouf Sarr a tenu à rassurer. Selon lui la situation est maitrisée. Le Ministre a par ailleurs insisté sur le respect des gestes barrières pour vaincre définitivement la maladie.



«La situation est maitrisée, on comprend l’évolution de la courbe mais comme l’a dit le président Macky Sall, il faut de la vigilance, reprendre le combat communautaire, se remettre debout pour stopper ce qui semble être une perspective de rebond par rapport à la courbe», déclare le ministre. Qui annoncé une rencontre du comité de gestion des épidémies, ce lundi.



«Le Comité national de gestion des épidémies (Cnge) va se réunir ce lundi pour analyser cette situation qui est en train de se passer au niveau de cette courbe. Après la rencontre, le comité va proposer certaines recommandations», a-t-il annoncé.

