Secours à un homme au bord du suicide : Sidiki Kaba remet un tricycle à un militaire blessé et désespéré

Le bénéficiaire a subi cinq opérations dont trois au genou gauche et deux au genou droit. Ce qui a réduit considérablement sa mobilité .Il est plongé dans une grande détresse morale au point de recourir à une demande d’aggravation pour chaque genou auprès de la Commission spéciale de réforme.



Le ministre Sidiki Kaba rassure que cette demande est à l’étude. Après la réception des clés du tricycle, les larmes aux yeux, Makhtar Dieng a remercié le ministre et les officiers supérieurs.



A l’en croire, ces derniers lui ont sauvé la vie parce qu’il était au bord du suicide. «N’eût été leur intervention aujourd’hui, je serais au cimetière de Yoff», a déclaré le soldat qui a retrouvé sa mobilité avec le tricycle. Traversant des moments très difficiles, il sollicite l’accompagnement du ministère.



