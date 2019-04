Secrétaire d'État dans le nouveau gouvernement : Mamadou Saliou Sow a failli rejoindre Sonko Le nouveau Secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de la Promotion des droits humains et de la Bonne gouvernance, a failli ne jamais figurer dans l’équipe de Macky Sall.

Et pour cause, Mamadou Saliou Sow a failli quitter claquer la porte de l’Apr pour rejoindre le Pastef d’Ousmane Sonko, rapporte L’As.



Le journal souligne le natif de Kédougou n’en pouvait plus des mauvais traitements dont il faisait l’objet au sein de son parti, venant de certains responsables.



Le journal ajoute que ce n'est qu'à la veille de la dernière élection présidentielle, qu'il a été reçu en audience par le chef de l'État, Macky Sall, qui lui a finalement fait changer d’avis.

