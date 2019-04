Secrétariat du gouvernement: Seydou Guèye passe le témoin à Maxime Jean Simon Ndiaye La cérémonie de passation de service au Secrétariat du gouvernement s’est déroulée ce mardi entre Seydou Guèye et Maxime Jean Simon Ndiaye, dans la plus grande sobriété.

« Nous avons une conception de missionnaire de la vie. Nous avons terminé une mission par la confiance et la décision du Président Macky Sall. Nous restons disponibles pour continuer le travail dont la seule perspective est de rendre les Sénégalais heureux », a déclaré Seydou Guèye.



Le secrétaire général du gouvernement sortant a également salué les qualités de son successeur, Maxime Jean Simon Ndiaye. « Un très haut commis de l’Etat, un inspecteur général d’Etat », avec qui il a collaboré pendant 7 ans. « Notre collaboration était quotidienne. A ce titre, je le remercie d’avoir été très disponible », a encore dit Seydou Guèye.

