Secteur Bancaire : l’Apbef liste ses inquiétudes En rencontre avec le ministre de l’Economie des Finances et du plan, l’association des professionnels des banques et établissements financiers (Apbef) a étalé ses doléances et inquiétudes, notamment en ce qui concerne la Cyber attaque dont ils sont souvent victime.



Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2018 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

Le président Bocar Sy qui s’est prononcé à leur nom, a d’abord salué les efforts de l’Etat pour une meilleure gouvernance de sécurité et de résilience visée. Avant d’alerter sur les impactes que cette mesure risque d’avoir sur la bancarisation, le crédit, la fiscalité entre autres.



«Ils nous arrivent parfois, dans le cas de leur travail de recouvrement de leur engagement d’être attrait au tribunal pour des affaires commerciales. C’est la loi certes, mais elle expose des soldats de l’économie que nous sommes et peut fragiliser le financement de notre économie», a-t-il poursuivi.



Non sans interpeller le ministre de l’Economie sur le volet du cyber attaque. A cet effet, il a sollicité le soutien de l’Etat pour plus de sécurité de son réseau national et celui connecté au reste du monde. Mais aussi pour un amortissement des charges de mises à niveau de leurs systèmes d’informations, afin de réduire l’impacte sur les charges et sur le coût du crédit».



Ainsi, en dépit de la place importante de leur secteur et une faible bancarisation de 18%, Bocar Sy est conscient qu’ils “peuvent et doivent mieux faire”.



Ousmane THIANE, Stagiaire (Actusen.com)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook