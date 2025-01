Secteur agricole : L’État éponge 70 milliards FCfa de dettes envers les opérateurs semenciers et d’engrais C’est une bonne nouvelle qui est tombée hier, signalant que l’État a épongé 70 milliards FCfa de dettes envers les opérateurs semenciers et d’engrais. Un ouf de soulagement pour ces acteurs…

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Avec plus de détails, la note souligne que cette somme représente une partie des créances dues pour la campagne agricole 2023-2024. La procédure de paiement a été enclenchée il y a plusieurs semaines par le ministère de l’Agriculture, en collaboration avec le ministère des Finances.



Et ces mesures ont été annoncées lors du Conseil interministériel du mardi 26 novembre 2024, dédié à la campagne agricole. À cette occasion, le Premier ministre Ousmane Sonko avait appelé à accélérer « l’apurement des règlements de la dette de l’État vis-à-vis des opérateurs au titre des subventions des intrants ».



La source rappelle que le budget de la campagne agricole 2024-2025, est fixé à 120 milliards FCfa, au titre des subventions.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook