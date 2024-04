Secteur de l’éducation: Les contractuels du moyen-secondaire exposent leur souffrance à Diomaye

A travers une lettre ouverte, le Collectif des professeurs contractuels de l’enseignement moyen et secondaire (Cpcems) s’est adressé au Président Diomaye. Ces enseignants, qui s’estiment oublier du système éducatif, ont listé leur doléances au chef de l’Etat. Il s’agit, entre autres, du «statut précaire des professeurs contractuels, du plan de carrière inexistant des enseignants et des avancements catégoriels bloqués».



D"aprés Bes bi, le collectif, qui s’indigne «de la situation des contractuels qui ont fait plus de 15 ans de service sans aucune certification professionnelle», déplore aussi «le blocage de la formation diplomate de 2015 à 2017 puis de 2018 à 2023, lié à des problèmes financiers entre l’État et la Fastef». Il s’agit aussi pour ces enseignants de leur «reversement direct et sans délai, dans le corps des fonctionnaires, la réouverture sans délai de la formation diplomate pour les professeurs ayant fait moins de 10 ans dans la contractualisation et le paiement des rappels et la prise en compte effective des avancements des professeurs contractuels».



Ainsi, Demba Thiam et ses camarades demandent une audience avec le Président Diomaye afin de trouver les voix et moyens pouvant améliorer leur sort.