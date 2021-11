Secteur de l’élevage : La Der va injecter 8,5 milliards de FCFA en 2022 annonce Macky Sall

« Globalement, la Der apportera en 2022, au secteur dans le cadre du projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes (Pavie), une enveloppe de 8 milliards 500 millions dédiée aux chaînes de valeurs : lait, poulet, bétail, viande », a confié le chef de l’Etat. Au cours de cette rencontre, il a demandé à la Der d’accélérer la procédure afin de mettre en place cet important montant. Il a précisé que la Der a déjà financé entre 2018 et 2021, près 9,530 milliards de FCfa pour 17092 bénéficiaires.



« Ces financements concernent l’autonomisation pour 4,426 milliards de FCFA, 2,194 milliards de FCfa pour les Tpme et des opérations Tabaski pour 2,626 milliards de FCFA », a détaillé le président Sall. Ce dernier a annoncé les financements prochains de l’opération Noël et d’une production laitière à hauteur de 284,400 millions FCfa.



Selon le président Sall, le renforcement du financement, c’est maintenir la dynamique de performance du secteur, de l’engagement collectif des acteurs des filières" qui a valu selon lui, au secteur ’’des résultats probants dont l’augmentation de la production nationale de lait.

Adou FAYE





