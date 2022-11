Secteur de l’élevage: La révision des textes de contrôle sanitaire des animaux réclamée L’État doit réviser les textes législatifs encadrant la police sanitaire des animaux et le contrôle des produits alimentaires. L’appel est du président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, Isamïla Sow, qui estime que les textes sont obsolètes et inadaptés à la réalité du secteur de l’élevage.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

“Nous invitons l’Etat à réviser les textes législatifs relatifs à la police sanitaire des animaux et au contrôle des produits alimentaires. Ces textes sont obsolètes et inadaptés aux réalités actuelles du secteur de l’élevage’’, a-t-il notamment dit lors d’une conférence de presse.



Présent à la rencontre, le directeur général de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (SOGAS), Harouna Gallo Ba, visé par une plainte par des travailleurs de ladite structure en mouvement d’humeur qui lui reproche d’autoriser des abattages sans certification d’animaux destinés à la consommation, Harouna Gallo Ba a rappelé que sa mission se limitait à faire un service de prestation dans le cadre du contrat qui le lie à l’Etat du Sénégal. “Ma mission n’est pas de contrôler, ni d’inspecter la viande’’, a-t-il précisé, rappelant que ce rôle incombait aux vétérinaires.



Pour règle le différend qui oppose les travailleurs et la direction générale de la Sogas, Isamaïla Sow a invité l’Etat à prendre toutes les mesures idoines afin de permettre un service de production et de distribution pérenne de viandes au profit des populations.



A noter que le président de l’Association nationale des professionnels de la viande, Doudou Fall, le président du foirail, Mamadou Talla et les responsables syndicaux du secteur ont également participé à cette conférence de presse.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook