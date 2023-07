Secteur de l’hydraulique: Sen’Eau annonce une baisse de pression au manque d'eau total le samedi 15 juillet Sen’Eau a annoncé hier, une baisse de pression pouvant aller jusqu’au manque d'eau total pour demain, le samedi 15 juillet. A l’origine, des travaux de la Senelec sur les postes électriques de Sakal et de Mekhe

« Sen'eau informe ses clients qu'en raison des travaux de maintenance annuelle prévus par la Senelec sur les postes électriques de Sakal et Mékhé, qui alimentent les usines de Keur Momar Sarr (1, 2, 3) et le sur-presseur de Mékhé, la distribution de l'eau connaitra des perturbations, allant de la baisse de pression au manque d'eau total le samedi 15 juillet 2023 à partir de 07h00 » nous dit on.



Selon la note, ce sera au niveau des localités suivantes:

Dakar et sa banlieue

Rufisque

Thiès

Mbour & Saly



Sen'eau tout en présentant ses excuses pour les désagréments causés par ces travaux rassure : « La situation reviendra progressivement à la normale le même jour, dans la soirée. Un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les zones les plus impactées ».



