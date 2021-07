Secteur de l’hydraulique urbaine et rurale: Macky Sall rappelle la priorité accordée à son développement Abordant la question liée au développement du secteur de l’hydraulique et à l’accès universel de l’eau, le président de la République rappelle au Gouvernement, la priorité qu’il accorde au développement du secteur de l’hydraulique urbaine et rurale et particulièrement, à l’accès universel de l’eau potable.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 22:18 | | 1 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat demande, dans cette dynamique, au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, de veiller à la gestion optimale du patrimoine hydraulique national, en parfaite concertation avec les populations et les acteurs du secteur.



Il invite, toutefois, l’Office des Forages ruraux (OFOR) à réadapter ses interventions, en vue d’améliorer le système de gestion concertée de l’eau potable en milieu rural, en veillant à l’équilibre financier et social durable du secteur.



Le président de la République invite, le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, à veiller à la consolidation des performances techniques et financières de la SONES, en termes d’investissements de développement d’ouvrages et de réseaux hydrauliques.



Le Chef de l’Etat demande, dans cet élan, au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, d’accélérer les travaux de sécurisation durable de l’alimentation en eau des zones rurales, de la capitale et de la Petite Côte, avec l’amorçage du PREFERLO, la construction de l’usine de dessalement des Mamelles et le renouvellement des réseaux.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos