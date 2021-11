Secteur de la boulangerie: Macky Sall invite à des actions consensuelles

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021

Le Chef de l’Etat rappelle, en outre, au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, l’impératif de finaliser en urgence avec les organisations de boulangers et les associations de consommateurs, des actions consensuelles et durables de stabilisation et de développement du secteur de la boulangerie, à la satisfaction de toutes les parties impliquées.

