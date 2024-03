Secteur de la pêche au Sénégal: Amadou Ba ambitionne de porter le nombre d’emplois à un million Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2024 à 20:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Amadou Ba, qui a pris part, samedi 2 mars, à Yoff, à un panel sur la pêche, s’est engagé, s’il est élu Président de la République, de faire passer le nombre d’emplois dans ce secteur de 600 000 à un million. Le quai de pêche de Yoff a accueilli, samedi 2 mars, un […] Le Premier ministre Amadou Ba, qui a pris part, samedi 2 mars, à Yoff, à un panel sur la pêche, s’est engagé, s’il est élu Président de la République, de faire passer le nombre d’emplois dans ce secteur de 600 000 à un million. Le quai de pêche de Yoff a accueilli, samedi 2 mars, un panel axé sur le secteur de la pêche. Il a réuni les acteurs et d’anciens Ministres dudit Département. Les travaux ont été présidés par le Premier ministre Amadou Ba, informe son service de communication. Le Chef du Gouvernement a souligné l’importance de ce secteur pour Dakar et le reste du pays. Selon lui, la pêche mobilise beaucoup d’acteurs. Ainsi, Amadou Ba a promis, s’il accède à la magistrature suprême (il est le candidat de la majorité à la prochaine élection présidentielle), de poursuivre les efforts de Macky Sall dans ce domaine en mettant l’accent sur les ressources humaines et les infrastructures. Dans cette lancée, il a rappelé que le Chef de l’État a créé 600 000 emplois et qu’il compte porter la barre à un million, une fois élu Président. « Sur le plan économique, votre situation va globalement changer », a promis le Chef du Gouvernement aux acteurs du secteur de la pêche. Parmi les autres intervenants de ce panel, Alioune Ndoye, Ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, par ailleurs ancien Ministre des Pêches. Il a souligné l’importance du secteur pour le développement du pays. Ainsi a-t-il plaidé pour qu’il soit renforcé. À l’en croire, des efforts ont été faits par le Président de la République, Macky Sall, à travers la construction des quais de pêche, les subventions de moteurs accordées aux pêcheurs, la surveillance de nos côtes avec les navires de la Marine et des avions de surveillance. Son devancier au Ministère des Pêches et de l’Économie maritime, Oumar Guèye, est allé dans le même sens. D’après ce dernier, 97 milliards de FCfa ont été investis dans le secteur. Pour lui, « ce que le Président a fait pour la pêche, personne ne l’a fait ». Parlant des licences de pêche, M. Guèye a précisé qu’il n’y a que 19 bateaux étrangers sur 500. « Le premier allié du secteur de la pêche, c’est le Président Macky Sall. Et nous sommes sûrs que le Premier ministre Amadou Ba va poursuivre l’œuvre du Chef de l’État », a-t-il indiqué. Demba DIENG



Source : Source : https://lesoleil.sn/secteur-de-la-peche-au-senegal...

