Secteur des Transports : Le ministre Yankhoba Diémé reçoit les responsables de Machallah Transports après le saccage d’un de leurs bus Suite à l’attaque violente perpétrée contre un bus de Machallah Transports à la gare routière de Ziguinchor, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, M. Yankhoba Diémé, a reçu hier mardi soir les responsables de la société, Mme Houreye Thiam Preira et M. Sidy Ahmed Samb.

Au cours de l’audience, le ministre a exprimé toute sa solidarité et sa compassion envers l’entreprise, victime d’un acte qu’il a qualifié d’ignoble. Il a également rappelé l’engagement de l’État dans la voie irréversible des réformes et de la modernisation du secteur des transports, acté lors des dernières assises nationales sur le sujet.



Selon M. Diémé, le gouvernement mise fortement sur la collaboration avec le secteur privé pour offrir un service public de transport efficace, sécurisé et centré sur la satisfaction des usagers.



Les responsables de Machallah Transports ont profité de cette rencontre pour présenter leur ambitieux projet visant à desservir l’ensemble du territoire national, dans le but de faciliter la mobilité des citoyens sénégalais.



Pour rappel, la société a officiellement porté plainte contre les auteurs des violences subies à Ziguinchor, espérant que justice sera rendue dans les plus brefs délais.



