Secteur des assurances : AAS rebaptisée Fédération sénégalaise des sociétés d’assurance du Sénégal

Désormais, l’organisation faitière des assureurs prend la dénomination « Fédération sénégalaise des sociétés d’assurance du Sénégal ».



L’Assemblée générale après avoir entendu l’exposé des motifs du bureau sur le changement de dénomination approuve la décision de reprendre l’ancienne appellation de l’Association professionnelle des assureurs du Sénégal : « Fédération sénégalaise des sociétés d’assurances » (Fssa).



Considérant le rôle prépondérant que doivent assumer les sociétés d’assurance et de réassurance dans le développement économique et social du pays,



Soucieuses du bon fonctionnement de ces sociétés et reconnaissant que plusieurs défis restent à relever pour développer davantage le secteur,



Considérant la multiplicité des acteurs et la nécessité de coordonner les interventions dans le secteur,



Conscients de la nécessité pour les sociétés d’agir ensemble et solidairement afin de mieux défendre les intérêts du secteur,

Considérant le caractère particulier de l’assurance et la spécialisation des sociétés agréées dans les opérations d’assurance vie ou dommage.



Compte tenu du rôle des sociétés de réassurance, du fond de garantie automobile, du pool Tpv, du pool d’assurance des risques pétroles et Gaz et les autres organismes auxiliaires dans le développement de l’assurance au Sénégal,



Il est décidé entre les sociétés d’assurance, de réassurance, du fond de garantie automobile, du pool Tpv, du pool d’assurance des risques pétroles et gaz et les autres organismes auxiliaires de changer la dénomination « Association des assureurs du Sénégal » pour en faire une fédération dénommée « Fédération des sociétés d’assurance et de réassurance du Sénégal ».



Adou FAYE