Secteur des assurances : Le patronat et les travailleurs signent une nouvelle convention collective

Mardi 31 Décembre 2024

Selon Mme Oumou Niang Touré, présidente de la Fssa, c’est un tournant décisif qui nous permet d’écrire ensemble une page nouvelle dans la redéfinition des conditions et cadres de travail de nos employés. Elle a rappelé que depuis 1977, la convention qui était appliquée jusque-là n’avait pas évolué mais les employeurs de notre secteur faisaient beaucoup d’efforts pour mettre nos premiers collègues de tous les jours dans des conditions de travail les plus favorables.



«Pour rappel, la Fédération des sociétés d’assurance avait initié ce processus en 2020 à travers un séminaire – atelier pour faire le bilan et les perspectives de la convention collective des assurances », a déclaré la présidente de la Fssa.



Les objectifs qui étaient visés à travers ce séminaire étaient, entre autres de faire une relecture et une interprétation partagées de l’ensemble des dispositions de la convention ; d’enrichir ladite convention à travers une étude comparative des autres conventions en cours dans les secteurs connexes (notamment le secteur bancaire et des établissements financiers décentralisés) ; enfin, de faire des recommandations et dégager des perspectives à soumettre au bureau de la Fssa et au Snecea.



Mme Touré souligne que cette convention collective est le résultat d’une longue négociation entre le syndicat et le patronat des assurances. Elle détermine les conditions de travail ainsi que les garanties accordées aux salariés. Elle affirme ne pas douter que cette convention collective renforcera les liens positifs que nous entretenons avec l’ensemble du personnel du secteur des assurances y compris les organismes auxiliaires et les agents généraux.



