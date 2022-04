Secteur moderne : La rémunération s’est accrue de 11,1% au 4ème trimestre 2021

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la masse salariale s’est établie 366,4 milliards de FCFA contre 329,8 milliards de FCFA un an

plutôt. L’Ansd souligne que cet accroissement fait suite à l’augmentation de la masse salariale dans les secteurs de la construction (+38,3%), des services (18,8%) et de l’industrie (+1,8%).



Par contre, dans le secteur du commerce, il est apparu une légère diminution de la masse salariale (-0,7%). Parallèlement à la distribution des effectifs, une grande partie des salaires versés est destinée aux permanents (91,7%) mais avec une certaine disparité suivant la catégorie socioprofessionnelle. En effet, 46,4% de la

rémunération est versée à moins de 17% des effectifs permanents. En particulier, les cadres supérieurs et les techniciens supérieurs qui représentent, respectivement, 7,2% et 9,7% des effectifs permanents ont perçu, dans cet ordre, 29,7% et 16,7% de la rémunération globale.



En revanche, les ouvriers qui représentent plus de la moitié des effectifs permanents (51,1%) au quatrième trimestre 2021 ont reçu 21,7% de la masse salariale sur la même période. Les techniciens et agents de maitrise (32,0% des effectifs) ont, quant à eux, reçu 31,8% de la masse salariale. Par ailleurs, 72,5% des salaires versés aux permanents au quatrième trimestre 2021 est perçu par les hommes (74,7%).



Adou Faye

La rémunération dans le secteur moderne s'est accrue de 11,1% par rapport au quatrième trimestre de 2020.