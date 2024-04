Secteur moderne hors administration publique : Le nombre d’employés s’est relevé de 0,7% au 4e trimestre 2023

Selon l’Ansd, cette évolution est consécutive à la progression des effectifs dans tous les secteurs hormis l’industrie. Le repli du nombre d’employés dans le secteur de l’industrie (-9,2%) est lié à celui des effectifs dans les activités de fabrication (-11,0%) et de production et distribution de gaz et d’électricité (-0,6%).



Toutefois, il est noté une augmentation du nombre d’employés dans le sous-secteur des activités extractives (+14,5%) et de production d’eau (+12,9%). L’accroissement des effectifs dans les services (+3,1%) est imputable à l’augmentation du nombre d’employés dans les sous-secteurs des activités de soutien et de bureau (+19,1%), de l’information et de la communication (+7,6%), des activités immobilières (+4,9%) et d’hébergement et de restauration (+4,4%).



Toutefois, les effectifs dans les activités de transport et d’entreposage (-7,3%), de la santé humaine et l’action sociale (-2,3%) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (-0,3%) ont baissé pendant la période sous revue.



