Secteur primaire : L’Ansd note un repli de 6,4% de l’activité au 1er trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021

Elle relève un repli de 6,4%, en variation trimestrielle, de l’activité du secteur primaire. Comparée au quatrième trimestre de 2020, la valeur ajoutée réelle du secteur primaire a fléchi de 6,4%, imputable aux contreperformances de la pêche (-18,3%), de l’agriculture (-6,3%) et de l’élevage (-4,0%).

Quant à la sylviculture, elle a évolué de +2,0%.



En glissement annuel, il est noté une augmentation de 3,0% de la valeur ajoutée du secteur primaire. Cette évolution est expliquée principalement par le bon comportement de l’agriculture (+5,1%), de l’élevage et chasse (+4,6%) ainsi que de la sylviculture (+3,5%). Toutefois, l’activité de la pêche s’est contractée (-19,1%), par rapport au même trimestre de 2020.Cettecontreperformance est liée à la baisse concomitante des débarquements de la pêche artisanale (-24%) et celle de la pêche industrielle (-17%).



Adou Faye





Source : Dans son rapport sur les comptes nationaux trimestriels, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), a analysé les performances du secteur primaire.Source : https://www.lejecos.com/Secteur-primaire-L-Ansd-no...

