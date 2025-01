Secteur primaire : La valeur ajoutée s’est accrue au troisième trimestre 2024

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2025 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

Une légère augmentation de l’activité de l’élevage (+0,8%) et de la sylviculture (+0,3%) est également notée, relève la même source. Qui ajoute qu’en glissement annuel, la valeur ajoutée du secteur primaire a augmenté de 5,2%.



Cette évolution, à l’en croire, est expliquée par la bonne performance de la pêche (+11,4%), soutenue par la hausse des débarquements de la pêche artisanale (+30,3%), ainsi que de l’élevage (+6,6%), de l’agriculture (+4,4%) et de la sylviculture (+2,6%).



Enfin, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie fait savoir que le Pib hors pétrole, quant à lui, s’est bonifié de 3,8% en glissement annuel.

Bassirou MBAYE





Source : Par rapport au deuxième trimestre de 2024, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, s’est accrue de 4,6% au troisième trimestre. Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse est principalement liée à la progression des activités des sous-secteurs de la pêche (+16,5%) et de l’agriculture (+5,3%).Source : https://www.lejecos.com/Secteur-primaire-La-valeur...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook