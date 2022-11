Secteur primaire : Les syndicalistes réclament la démission du ministre de la Pêche Rien ne va plus entre le ministre de la Pêche et les syndicats des travailleurs du secteur primaire. En mouvement de grève depuis des semaines, le ministre Pape Sagna Mbaye a sorti une circulaire pour réquisitionner une bonne partie des travailleurs. Une décision motivée par le fait que les populations commencent à s’inquiéter de la qualité de la viande consommée sur le marché, car n’étant pas certifiée par des agents assermentés.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Et donc les autorités sont passées à la vitesse supérieure en réquisitionnant les travailleurs. Une décision qui n’est pas du goût de la partie syndicale, qui parle d’acte illégal et impertinente et ne répond à aucun critère régi par leurs texte et règlements.



Une entrave par rapport au droit de grève soutient Omar Dramé, secrétaire général dudit syndicat, qui parle de tâtonnement du ministre depuis qu’il a été nommé à ce poste en septembre dernier.



Ce dernier lors d’une rencontre avait déclaré qu’il n’était pas leur avocat et interlocuteur et donc, ils estiment que ce ministre démarre mal parce qu’il vient de nous déclarer la guerre et nous allons répondre. Compte tenu de tous ses manquements, l’Intersyndicale demande purement et simplement, le limogeage ou la démission du ministre de la Pêche, Pape Sagna Mbaye, pour incompétence. La partie syndicale a décrété d’ailleurs, un mot d’ordre de grève de 24 ce vendredi novembre 2022, en signe de protestation.











Tribune

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook